Politico: Еврокомиссия хочет смягчить некоторые санкции против России

Политический обозреватель Politico сообщает, что Европейская комиссия (ЕК) собирается смягчить некоторые санкции против Российской Федерации — по части удобрений и цемента.

28 сентября ЕК озвучит новые предложения по очередному пакету санкций против России. Ожидается, что страны Европейского союза (ЕС) начнут согласовывать потолок цен на российскую нефть, однако некоторые санкции могут быть смягчены.

Речь идет о перевозке (транзите и поставках) российских удобрений, цемента и «иной продукции». Аналитики полагают, что формулировка «иной продукции» позволит России ввозить в страны ЕС те или иные ситуации в зависимости от ситуации.

Ранее ЕК заявила, что будет ужесточать санкции в связи с объявлением в России частичной мобилизации, в том числе и введет ограничение потолка цен на нефть. Ранее сообщалось, что доходы бюджета России от продажи нефти и газа в августе этого года упали до минимума с июня 2021 года, поэтому есть вероятность, что при введении потолка цен российская нефть вообще уйдет с европейских рынков и переместиться на азиатские.

Возможность введения потолка цен на российскую нефть прорабатывается несколько недель. 13 сентября 2022 года должно было пройти предварительное согласование, однако некоторые страны ЕС не поддержали такое предложение. Предложение было переработано на «введение налога на избыточную прибыль энергетических компаний».