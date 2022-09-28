Европа идет на уступки и ослабляет санкции против России
В первую очередь это коснется поставок российских удобрений. Запрет на ввоз этой продукции, возможно, будет снят в ближайшее время.
О таких планах чиновников Евросоюза сообщает Politico.
«В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов»
До этого Владимир Путин предложил передать тонны российских удобрений в развивающиеся страны. Сделать это можно транзитом через европейские страны, если будет снят запрет на ввоз.
Продукция готова к отправке и ждет в портах Европы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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