Европа идет на уступки и ослабляет санкции против России

В первую очередь это коснется поставок российских удобрений. Запрет на ввоз этой продукции, возможно, будет снят в ближайшее время.

О таких планах чиновников Евросоюза сообщает Politico.

«В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов»

До этого Владимир Путин предложил передать тонны российских удобрений в развивающиеся страны. Сделать это можно транзитом через европейские страны, если будет снят запрет на ввоз.

Продукция готова к отправке и ждет в портах Европы.