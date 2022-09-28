Боррель признал вероятность преднамеренного повреждения «Северного потока»
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть неслучайными.
Жозеп Боррель подчеркнул, что есть подозрение и большая вероятность преднамеренных повреждений газопровода. По его словам, страны Европейского союза глубоко обеспокоены инцидентом «Северных потоков», потому что эти вопросы касаются безопасности и окружающей среды.
Боррель указал на то, что вся имеющаяся информацию и датского газотранспортного оператора говорит о том, что утечки являются результатом «преднамеренных действий». Дания рассчитывает на тщательное расследование чрезвычайного происшествия с утечкой газа.
Авария сначала произошла на газопроводе «Северный поток-1», который связывает Россию и Германию — он пострадал от двух утечек в Балтийском море. На следующий день объявили об аварии на «Северном потоке-2». При этом первый трубопровод приостановил свою работу в начале сентября, а второй так никогда и не был запущен.
Германия и Дания не дали никаких официальных комментариев по поводу причастности какой-либо стороны к инциденту и считают, что аварии могли стать результатом природных явлений. Однако официальные лица ЕС заявляют, что повреждения могут быть неслучайными. Тоже самое заявил Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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