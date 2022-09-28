Захарова обвинила экс-глава МИД Польши в признании теракта на «Северном потоке»
Мария Захарова назвала слова Сикорского о повреждении «Северного потока» заявлением о терактах.
Сегодня утром официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила польского депутата Европарламента, экс-главу внешнеполитического ведомства Радека Сикорского в признании, что на газовой магистрали "Северный поток" был совершен теракт. Накануне стало известно, что бывший Министр иностранных дел Польши Сикорский в соцсетях поблагодарил Соединенные Штаты Америки за произошедшую аварию на российских газопроводах.
Утром 27 сентября оператор Nord Stream AG сообщил, о том, что произошла утечка на нескольких нитях российского газопровода "Северный поток".Происшествие случилось неподалеку от острова Борнхоль. Отмечается, что сроки востановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Предполагается, что разрушения вызваны физическими повреждениями.
Опубликовано: Елена Калиновская
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