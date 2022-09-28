Евросоюз смягчает санкции против России
По информации издания Politico, Евросоюз может ослабить некоторые санкции против Российской Федерации.
Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники в руководстве Евросоюза, некоторые высокопоставленные европейские чиновники заявили о намерении снять ограничения на поставки некоторых видов российской продукции, в числе которых цемент и сельскохозяйственные удобрения. При этом сообщается, что не исключено также появление некоторых новых санкций, в том числе — введение потолка цен на поставляемую из России нефть.
Официального подтверждения или опровержения данной информации со стороны Брюсселя пока не поступало.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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