Евросоюз смягчает санкции против России

По информации издания Politico, Евросоюз может ослабить некоторые санкции против Российской Федерации.

Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники в руководстве Евросоюза, некоторые высокопоставленные европейские чиновники заявили о намерении снять ограничения на поставки некоторых видов российской продукции, в числе которых цемент и сельскохозяйственные удобрения. При этом сообщается, что не исключено также появление некоторых новых санкций, в том числе — введение потолка цен на поставляемую из России нефть.

Официального подтверждения или опровержения данной информации со стороны Брюсселя пока не поступало.