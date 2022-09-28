The New York Times: укрепление доллара негативно влияет на экономическую ситуацию практически всех стран мира

Курс доллара США бьет мировые рекорды относительно практически всех мировых валют. При этом укрепление доллара негативно влияет на стабильность в мире, инфляцию и ключевые ставки Центральных банков.

Нацеленность Федеральной резервной системы (ФРС) США на торможение инфляции в стране путем повышения ключевой ставки — серьезный экономический урон для практически всех стран мира, участвующих в мировой экономики. На фоне повышения ставки ФРС инфляция в США замораживается, а в других мировых государствах происходит увеличение цен и происходит риск затяжной рецессии.

Так, например, курс британского фунта к доллару в начале недели на фоне планов по сокращению налогов и бюджетным вливаниям в Великобритании, опустился сразу на 3% — это рекордно низкие показатели. Даже Китай, который тщательно контролирует курс национальной валюты зафиксировал юань на самом низком уровне за последние 20 лет.

При этом, если большие экономики вроде Китая и Великобритании, должны достаточно быстро справиться с ситуацией, то для африканских Нигерии и Сомали встал реальный риск голода. Усиление доллара для них оборачивается ростом цен на импортное продовольствие, топливо и медикаменты.

Ближе к дефолту подошли Аргентина, Египет и Кения, а развивающиеся рынки вроде Южной Кореи и Индии отпугивают иностранные инвестиции. При этом избавиться от зависимости перед долларом США практически невозможно — более 40% всех транзакций в мире производятся в американской национальной валюте (как правило, приобретаются медикаменты, продовольствие и энергетические ресурсы).