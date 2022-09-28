Пушилин выехал в Москву для оформления процедуры присоединения ДНР к России
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что выехал в Москву, чтобы оформить вхождение ДНР в состав России.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отправился в Москву для завершения оформления процедуры присоединения ДНР к России.
Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает российское информационное агентство РИА Новости.
"Пушилин получил итоговый протокол от главы ЦИК ДНР и сообщил, что выезжает в Москву для дальнейших юридических процедур", - говорится в сообщении.
Отметим, что по итогам референдума в так называемой ДНР за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали более 90 процентов избирателей.
Опубликовано: Николай Скира
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