Пушилин выехал в Москву для оформления процедуры присоединения ДНР к России

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что выехал в Москву, чтобы оформить вхождение ДНР в состав России.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отправился в Москву для завершения оформления процедуры присоединения ДНР к России.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

"Пушилин получил итоговый протокол от главы ЦИК ДНР и сообщил, что выезжает в Москву для дальнейших юридических процедур", - говорится в сообщении.

Отметим, что по итогам референдума в так называемой ДНР за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали более 90 процентов избирателей.