Евросоюз обещает отомстить за атаки на его энергосистему после утечек на «Северном потоке»
В Евросоюзе считают, что утечки в газопроводах «Северный поток» были спланированным действием и обещает ответные меры.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что вся имеющаяся информация указывает, что повреждения магистралей были преднамеенными.
Он сказал, что любые нарушения энергетической инфраструктуры Европы недопустимо, и в ответ на такие действия будут приняты соответствующие меры.
Ранее сейсмологи сообщили, что утечкам на подводных газопроводах в Балтийском море предшествовали взрывы.
С учетом противостояния между Россией и Европой, многие эксперты и главы европейских государств подозревают саботаж.
После повреждений газопроводы не смогут поставлять газ в Европу этой зимой, даже если будет принято соответствующее политическое решение.
Боррель заявил, что Евросоюз будет поддерживать расследование и оценку ущерба, а также предпримет шаги для повышения своей энергетической безопасности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что это были преднамеренные действия, а не несчастные случаи.
Опубликовано: Светлана Репина
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