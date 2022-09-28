Евросоюз обещает отомстить за атаки на его энергосистему после утечек на «Северном потоке»

В Евросоюзе считают, что утечки в газопроводах «Северный поток» были спланированным действием и обещает ответные меры.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что вся имеющаяся информация указывает, что повреждения магистралей были преднамеенными.

Он сказал, что любые нарушения энергетической инфраструктуры Европы недопустимо, и в ответ на такие действия будут приняты соответствующие меры.

Ранее сейсмологи сообщили, что утечкам на подводных газопроводах в Балтийском море предшествовали взрывы.

С учетом противостояния между Россией и Европой, многие эксперты и главы европейских государств подозревают саботаж.

После повреждений газопроводы не смогут поставлять газ в Европу этой зимой, даже если будет принято соответствующее политическое решение.

Боррель заявил, что Евросоюз будет поддерживать расследование и оценку ущерба, а также предпримет шаги для повышения своей энергетической безопасности.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что это были преднамеренные действия, а не несчастные случаи.