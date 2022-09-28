Концертный директор Пугачевой сообщила, что Примадонна поможет в организации похорон Моисеева

Трагическую новость Алла Борисовна услышала одной из первых, смерть друга не оставила ее равнодушной.

Дату и место похорон Бориса Моисеева, который ушел из жизни на 69-м году жизни, пока не озвучили. Свое мнение по этому поводу высказала директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

Менеджер заявила журналу СтарХит, что Примадонна узнала о смерти артиста и друга одной из первых. Чупракова не исключила, что Примадонна поможет в деле организации Бориса Моисеева.

Как напомнил Вокруг ТВ, Пугачева и Моисеев дружили много десятилетий. Узнав о кончине близкого человека, Примадонна посвятила ему трогательное обращение в соцсети. По свидетельству очевидцев, узнав о трагической новости, Алла Борисовна расплакалась.

Память Моисеева почтил также муж звезды, актер Максим Галкин, который признан в России иноагентом.

«Яркий артист, прекрасный человек и друг. Свободный, добрый, остроумный, классный. Будет очень тебя не хватать, Боря. Соболезнования близким» — написал шоумен.