Концертный директор Пугачевой сообщила, что Примадонна поможет в организации похорон Моисеева
Трагическую новость Алла Борисовна услышала одной из первых, смерть друга не оставила ее равнодушной.
Дату и место похорон Бориса Моисеева, который ушел из жизни на 69-м году жизни, пока не озвучили. Свое мнение по этому поводу высказала директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.
Менеджер заявила журналу СтарХит, что Примадонна узнала о смерти артиста и друга одной из первых. Чупракова не исключила, что Примадонна поможет в деле организации Бориса Моисеева.
Как напомнил Вокруг ТВ, Пугачева и Моисеев дружили много десятилетий. Узнав о кончине близкого человека, Примадонна посвятила ему трогательное обращение в соцсети. По свидетельству очевидцев, узнав о трагической новости, Алла Борисовна расплакалась.
Память Моисеева почтил также муж звезды, актер Максим Галкин, который признан в России иноагентом.
«Яркий артист, прекрасный человек и друг. Свободный, добрый, остроумный, классный. Будет очень тебя не хватать, Боря. Соболезнования близким» — написал шоумен.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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