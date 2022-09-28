Reuters: Россия начнет продавать газ и бензин правительству «Талибана» в Афганистане

По сообщению информационного агентства Reuters, российское правительство заключила с правительством «Талибана» (запрещенному террористическому движению в РФ) Афганистана сделку о поставках газа и пшеницы.

России заключила правительственную сделку с представителями «Талибана» о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Информацию подтвердил исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи.

Хаджи Нуриддин Азизи отметил, что официальная Москва предложила Кабулу скидку на покупку сырья. Стоит отметить, что это первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная с движением «Талибан» после того, как оно вернуло власть в Афганистане.

В свою очередь страна оказалась практически полностью отрезанной от глобальной банковской системы. Каким образом будут происходить взаиморасчеты между Россией и Афганистаном не сообщается.

28 августа 2022 года представители талибов практически заключили соглашение с Россией о покупке нефти и газа. Из-за санкций сделка должна была осуществляться через третьи страны, однако действие соглашения было приостановлено, так как оно попало под западные рестрикции.