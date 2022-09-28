Лавров: Россия переживает судьбоносный момент своей истории
Сергей Лавров заявил, что Россия сейчас переживает судьбоносный этап в своей истории.
28 сентября ТАСС сообщает, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал текущую ситуацию в мире переломным этапом истории и что сейчас определяется будущее мирового порядка и место России в нем.
Лавров отметил, что несмотря на все трудности, министерство иностранных дел продолжит отстаивать интересы России на международной арене и сделает все для защиты жизни и безопасности российских граждан за рубежом.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность в качестве гаранта безопасности и урегулирования конфликтов.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву для завершения процедур вхождения ЛДНР в состав России
Небензя заявил о планах России по новым референдумам на Украине
Джекман снова появится на экранах в образе Россомахи в картине Дэдпул 3
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело