Лавров: Россия переживает судьбоносный момент своей истории

Сергей Лавров заявил, что Россия сейчас переживает судьбоносный этап в своей истории.

28 сентября ТАСС сообщает, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал текущую ситуацию в мире переломным этапом истории и что сейчас определяется будущее мирового порядка и место России в нем.

Лавров отметил, что несмотря на все трудности, министерство иностранных дел продолжит отстаивать интересы России на международной арене и сделает все для защиты жизни и безопасности российских граждан за рубежом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность в качестве гаранта безопасности и урегулирования конфликтов.