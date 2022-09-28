Главы ЛНР и ДНР выехали в Москву для завершения вопроса о присоединении к России

Главы республик Донбасса выехали в Москву для завершения процесса вхождения в состав Российской Федерации.

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник выехали в Москву для завершения процесса присоединения к Российской Федерации.

Председатели центральных избирательных комиссий передали главам республик протоколы о результатах голосования на референдумах.

Денис Пашулин рассказал, что в первую очередь необходимо решить юридические вопросы в Государственной думе и Совете Федерации, а только после этого документ будет подписан.