Пушилин и Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части вхождения регионов в состав Российской Федерации.

В среду утром РИА Новости сообщили, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 28 сентября заявил, что протоколы референдума на руках и он отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения региона в состав России. Глава ДНР также подчеркнул, что территория республики в ее конституционных границах будет полностью освобождена.

Позже глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил, что выехал в Москву по той же причине. 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва поддержит то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей этих регионов.