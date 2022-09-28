Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву для завершения процедур вхождения ЛДНР в состав России
Пушилин и Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части вхождения регионов в состав Российской Федерации.
В среду утром РИА Новости сообщили, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 28 сентября заявил, что протоколы референдума на руках и он отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения региона в состав России. Глава ДНР также подчеркнул, что территория республики в ее конституционных границах будет полностью освобождена.
Позже глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил, что выехал в Москву по той же причине. 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва поддержит то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей этих регионов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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