Ангела Меркель прокомментировала слова Владимира Путина о ядерном оружии

Бывший канцлер Германии призвала серьезно относится к словам президента России о ядерной угрозе.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung обратилась к бывшему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с вопросом, стоит ли воспринимать слова Владимира Путина об угрозе применения ядерного оружия.

"Воспринимать нужно серьезно, не игнорировать их, полагая, что это блеф. Рассматривать всерьез слова Владимира Путина - не политическая слабость, не соглашательство, а проявление величайшей мудрости", — ответила Меркель.

Ранее президент России заявил, что Москва может использовать ядерное оружие для защиты своих национальных интересов и "это не блеф"!