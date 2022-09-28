Ангела Меркель прокомментировала слова Владимира Путина о ядерном оружии
Бывший канцлер Германии призвала серьезно относится к словам президента России о ядерной угрозе.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung обратилась к бывшему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с вопросом, стоит ли воспринимать слова Владимира Путина об угрозе применения ядерного оружия.
"Воспринимать нужно серьезно, не игнорировать их, полагая, что это блеф. Рассматривать всерьез слова Владимира Путина - не политическая слабость, не соглашательство, а проявление величайшей мудрости", — ответила Меркель.
Ранее президент России заявил, что Москва может использовать ядерное оружие для защиты своих национальных интересов и "это не блеф"!
Опубликовано: Максим Алексеев
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