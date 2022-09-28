Минобороны России: наступление ВСУ на Красный Лиман провалилось

Министерство обороны России сообщило о провале украинского наступления в районе Красного Лимана.

Министерство обороны России в очередной сводке сообщило о существенных потерях украинской армии в результате провального наступления на Красный Лиман.

"В результате провала наступления украинской группировки на Красный Лиман, противник потерял более 70 человек убитыми, 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 3 бронированных машины", — сообщили в минобороны.

Кроме того, ВКС России поразили пункты дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад. Ликвидировано более 150 военнослужащих ВСУ и 12 единиц бронированной техники.