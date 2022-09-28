Украинская армия провалила наступление на Краснолиманском направлении

В Минобороны РФ заявили, что попытка ВСУ совершить наступление на Краснолиманском направлении закончилась полным провалом.

В среду, 28 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что в результате провальной попытки украинской стороны совершить наступление на Краснолиманском направлении фронта, потери живой силы 66-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ составили более 70 бойцов.

Конашенков также добавил, что под Красным Лиманом российскими военнослужащими были также уничтожены 4 танка, 6 боевых машин пехоты, а также 3 бронемашины, тем самым значительно сократив арсенал Вооружённых сил Украины.