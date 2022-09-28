Беларусь объявила проверку боевой и мобилизационной готовности некоторых воинских частей
Согласно сообщению Министерства обороны Республики Беларусь, в стране объявлена внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности некоторых войсковых частей.
Проверка боевой и мобилизационной готовности в Беларуси будет проходить на протяжении месяца. Распоряжение Минобороны страны выдано в соответствии с планом подготовишь ВВС и войск ПВО. Тем не менее, сообщается, что проверка была начала незапланированной и внезапно.
Пока речь идет только о проверке боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет происходить в течение месяца. При этом в Министерстве обороны Беларуси не исключили, что проверка пройдет и в некоторых других войсковых частях страны.
В ходе министерской проверки будут отработаны такие вопросы, как призыв на восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.
В конце лета 2022 года президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолеты Су-24 Военно-воздушных сил страны переоборудованы для возможности нести ядерное оружие. Количество воздушных судов не уточнялось.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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