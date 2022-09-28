Лоза отреагировал на выступление Королёвой в цветах украинского флага

Известный исполнитель и композитор Юрий Лоза оценивает поступок Наташи Королёвой как неправильный.

Певица с украинскими корнями Наташа Королева на днях выступала в одном из столичных клубов со своим хитом "Желтые тюльпаны".

В качестве декораций знаменитость подобрала ленты желтого цвета. Для своегономера Королёва облачилась в синее платье.

Композитор и исполнитель Юрий Лоза убеждён, что его коллега поступила неправильно по отношению к своим фанатам.

В интервью корреспондентам Пятого канала музыкант заявил, что подобное поведение артистки может вызвать напряжение у публики в свете объявленной частичной мобилизации в России.

Звезда сцены и экрана подчеркнул, что в настоящее время соотечественники отправляют на фронт своих родных и близких.

На концерт Королевой люди спешат, чтобы как-то отвлечься и видят, как артистка демонстрирует свою позицию. Понятно, что россияне будут возмущаться и осуждать знаменитость.

Лоза также поведал, что в какой-то мере понимает исполнительницу. Ведь Королёва появилась на свет в Украине, все ее родные там. Он считает, что та поддерживает родное государство, но открыто об этом никогда не скажет.