Лоза отреагировал на выступление Королёвой в цветах украинского флага
Известный исполнитель и композитор Юрий Лоза оценивает поступок Наташи Королёвой как неправильный.
Певица с украинскими корнями Наташа Королева на днях выступала в одном из столичных клубов со своим хитом "Желтые тюльпаны".
В качестве декораций знаменитость подобрала ленты желтого цвета. Для своегономера Королёва облачилась в синее платье.
Композитор и исполнитель Юрий Лоза убеждён, что его коллега поступила неправильно по отношению к своим фанатам.
В интервью корреспондентам Пятого канала музыкант заявил, что подобное поведение артистки может вызвать напряжение у публики в свете объявленной частичной мобилизации в России.
Звезда сцены и экрана подчеркнул, что в настоящее время соотечественники отправляют на фронт своих родных и близких.
На концерт Королевой люди спешат, чтобы как-то отвлечься и видят, как артистка демонстрирует свою позицию. Понятно, что россияне будут возмущаться и осуждать знаменитость.
Лоза также поведал, что в какой-то мере понимает исполнительницу. Ведь Королёва появилась на свет в Украине, все ее родные там. Он считает, что та поддерживает родное государство, но открыто об этом никогда не скажет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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