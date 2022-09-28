Россия потребовала объяснить роль США в авариях на «Северном потоке»

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова потребовала президента США Джо Байдена объяснить роль американской стороны в авариях на «Северном потоке».

Мария Захарова подчеркнула, что американский лидер Джо Байден должен обнародовать роль США в авариях, которые произошли на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Захарова считает, что Байден первоочередно должен ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу «покончить с российскими газопроводами» авариями, которые произошли на «Северном потоке» 25 и 26 сентября 2022 года.

К своему сообщению Захарова прикрепила публикацию видео, где Байден произносит соответствую речь. На ней президент США заявляет, что американская сторона и их союзники должны покончить с российскими газопроводами.

По мнению Захаровой, заявление лидера США было подкреплено действиями. Она подчеркнула, что американская сторона должна нести ответственность за свои слова, а Европа должна знать правду о диверсиях на «Северном потоке».