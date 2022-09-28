В Минобороны Беларуси сообщили о "внезапной проверке" боеготовности 50-й смешанной авиабазы

Неожиданная "проверка боевой и мобилизационной готовности" одной из войсковых частей ВВС и войск ПВО началась в среду в Беларуси.

Как следует из сообщения оборонного ведомства, "внезапная проверка войсковой части 06752" началась в среду 28 сентября и будет продолжаться в течение месяца.

В заявлении Минобороны Беларуси также названы главные цели объявленного мероприятия: "призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".