В Минобороны Беларуси сообщили о "внезапной проверке" боеготовности 50-й смешанной авиабазы

Неожиданная "проверка боевой и мобилизационной готовности" одной из войсковых частей ВВС и войск ПВО началась в среду в Беларуси.

Как следует из сообщения оборонного ведомства, "внезапная проверка войсковой части 06752" началась в среду 28 сентября и будет продолжаться в течение месяца.

В заявлении Минобороны Беларуси также названы главные цели объявленного мероприятия: "призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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