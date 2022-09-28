В Минобороны Беларуси сообщили о "внезапной проверке" боеготовности 50-й смешанной авиабазы
Неожиданная "проверка боевой и мобилизационной готовности" одной из войсковых частей ВВС и войск ПВО началась в среду в Беларуси.
Как следует из сообщения оборонного ведомства, "внезапная проверка войсковой части 06752" началась в среду 28 сентября и будет продолжаться в течение месяца.
В заявлении Минобороны Беларуси также названы главные цели объявленного мероприятия: "призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Блогер Юрий Хованский подтвердил свой отъезд из России
Небензя заявил о планах России по новым референдумам на Украине
Россия потребовала объяснить роль США в авариях на «Северном потоке»
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело