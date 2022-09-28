В Минске с 28 сентября начнут включать отопление в квартирах, общежитиях и бассейнах

В пресс-службе Мингорисполкома рассказали о принятии решения о включении отопления в квартирах, общежитиях и бассейнах.

28 сентября пресс-служба Минского городского исполнительного комитета специально для новостного агентства «Минск-Новости» сообщила, что с сегодняшнего дня в столичных квартирах, общежитиях, бассейнах, общегородских банях, театрах и учебных учреждениях начнут включать отопление.

Отмечается, что для полноценного запуска отопления потребуется от трёх до пяти дней, после чего может понадобиться ещё десять дней для развоздушивания отопительных систем в некоторых домах, если такая необходимость возникнет.