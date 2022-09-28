Tagesspiegel: в Германии считают, что все нитки «Северного потока» навсегда останутся непригодными для использования

Спецслужбы ФРГ заявили, что по предположению экспертов все нитки «Северного потока-1» и «Северного потока-2» навсегда останутся непригодными для использования.

28 сентября 2022 года служба безопасности ФРГ высказала предположение, что все нитки трубопроводов «Северный поток» навсегда останутся непригодными для использования. Если газопроводы не отремонтируют в короткие сроки, то в трубы попадет слишком много соленой воды, а она в сою очередь вызовет коррозию.

Кризисная группа Министерства иностранных дел ФРГ уже начала работать над решением проблемы, а несколько федеральных министерство федерального уровня обсуждают проблему с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В качестве первого шага предлагается усилить контроль над суверенными водами Германии со стороны федеральной политики. При этом патрульные корабли начнут более внимательно следить за маршрутами, по которым проходят нитки «Северного потока».

Отмечается, что появляется все больше признаков целенаправленных атак на линии. При этом сложность проведения диверсии крайне высокая, поэтому спецслужбы считают, что ее могли осуществить только государственные исполнители (то есть, организация или группа, подконтрольная тому или иному государству и имеющая неограниченное финансирование для подготовки).