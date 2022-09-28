Плохой сигнал мобильной связи на даче: народные лайфхаки

Дача не только место, где люди выращивают качественные продукты и делают запасы на зиму, это еще и место отдыха душой и телом. Но плохой сигнал мобильной связи может испортить отдых.

Проблема плохого сигнала мобильной связи решаема, правда некоторые технические средства стоят весьма изрядно. Но можно ведь воспользоваться и народными хитростями.

Базовые станции сотовой связи располагаются высоко, поэтому и подъем телефона вверх усиливает качество сигнала. Простейшим вариантом отправки смс при отсутствии сигнала является подбрасывание телефона, на короткий промежуток времени сигнал усилится, и сообщение отправится адресату.

Способ влезть на высокое дерево также действенен, но подходит далеко не всем, не каждый дачник способен уподобиться мартышке.

Зато практически каждый может устроить себе лежак на крыше. Этим убиваются сразу 2 зайца. Практически гарантируется устойчивый сигнал и неплохой интернет, и появляется прекрасное место для летнего загара.