Криптовалютная компания взяла под защиту знаменитую скульптуру евро во Франкфурте

Руководство стартапа Caiz Development на спасение гигантского символа готово потратить 1 млн евро в течение пяти лет.

Столько денег нужно для технического обслуживания культовой скульптуры евро, установленной во Франкфурте.

Впервые подсветку огромной фигуры включили 20 лет назад в честь официального выпуска евро - объединенной европейской валюты.

Синий знак евро возвышается на 14 метров, вокруг него крепятся 12 желтых звезд как символы первых стран-участниц валютного сообщества.

Раньше под скульптурой располагалось здание Европейского центрального банка, но в 2014 г он переехал в новую штаб-квартиру.

Техническое обслуживание огромного евро требует больших расходов, об этом сообщила местная некоммерческая организация - владелица скульптуры.

В связи с этим возник план по демонтажу памятника.

Главный исполнительный директор Caiz Йорг Хансен:

"Когда мы услышали, что знаку угрожает опасность, мы просто не могли поверить, что город или банки реально не заинтересованы в нем. Учитывая, как часто этот знак фотографируют, мы сказали: "Послушайте, это абсолютно несложно"

Криптовалюты, как правило, противопоставляются традиционным (фиатным) валютам, которые обеспечиваются государством.

Но теперь руководство Caiz Development протянуло руку помощи: на скульптуре евро уже красуется табличка с логотипом криптовалютной компании.

Франкфуртский комитет по культуре - владелец знака - просил о помощи многие финансовые структуры, чтобы памятник не ушел с аукциона.

Но лишь 8 организации согласились выделить деньги, которых все равно было мало для спасения знака.

Глава некоммерческой организации Манфред Поль искренне возмущен ситуацией: