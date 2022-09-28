Криптовалютная компания взяла под защиту знаменитую скульптуру евро во Франкфурте
Руководство стартапа Caiz Development на спасение гигантского символа готово потратить 1 млн евро в течение пяти лет.
Столько денег нужно для технического обслуживания культовой скульптуры евро, установленной во Франкфурте.
Впервые подсветку огромной фигуры включили 20 лет назад в честь официального выпуска евро - объединенной европейской валюты.
Синий знак евро возвышается на 14 метров, вокруг него крепятся 12 желтых звезд как символы первых стран-участниц валютного сообщества.
Раньше под скульптурой располагалось здание Европейского центрального банка, но в 2014 г он переехал в новую штаб-квартиру.
Техническое обслуживание огромного евро требует больших расходов, об этом сообщила местная некоммерческая организация - владелица скульптуры.
В связи с этим возник план по демонтажу памятника.
Главный исполнительный директор Caiz Йорг Хансен:
"Когда мы услышали, что знаку угрожает опасность, мы просто не могли поверить, что город или банки реально не заинтересованы в нем. Учитывая, как часто этот знак фотографируют, мы сказали: "Послушайте, это абсолютно несложно"
Криптовалюты, как правило, противопоставляются традиционным (фиатным) валютам, которые обеспечиваются государством.
Но теперь руководство Caiz Development протянуло руку помощи: на скульптуре евро уже красуется табличка с логотипом криптовалютной компании.
Франкфуртский комитет по культуре - владелец знака - просил о помощи многие финансовые структуры, чтобы памятник не ушел с аукциона.
Но лишь 8 организации согласились выделить деньги, которых все равно было мало для спасения знака.
Глава некоммерческой организации Манфред Поль искренне возмущен ситуацией:
"Этот символ является частью идентичности города Франкфурт. Я не могу понять, почему во Франкфурте мы должны просить на нее деньги"
Опубликовано: Храмова Оксана
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Криптовалютная компания взяла под защиту знаменитую скульптуру евро во Франкфурте
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