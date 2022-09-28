Der Tagesspiegel: Северный поток-1 уничтожен навсегда, как и одна ветка СП-2
Россия навсегда может потерять Северный поток-1 и одну из веток Северного потока-2.
Европа и Российская Федерация могут навсегда лишиться газопровода "Северный поток-1" и частично "Северного потока-2".
Об этом пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на информацию, якобы полученную из правительства Германии.
"Северный поток — 1" уничтожен навсегда, как и одна из двух ниток "Северного потока — 2", считают власти Германии", - уверяет Der Tagesspiegel
Напомним, что несколько дней назад было зафиксировано падение давления на обеих нитках "Северного потока".
Затем выяснилось, что произошли взрывы, которые повредили трубопроводы. Теперь газ выходить прямо в океан.
Опубликовано: Николай Скира
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