Недосып разрушает ДНК иммунных клеток организма

Ученые-медики провели исследование, которое касается влияния недосыпа на организм человека.

" Данное исследование позволило обнаружить биологические механизмы, которые связывают сон и иммунологическое здоровье в долгосрочной перспективе", - объясняет автор проекта Филип Свирски. "Наш эксперимент показывает, что у людей и мышей нарушение сна оказывает глубокое влияние на программирование иммунных клеток и скорость их производства, в результате чего они теряют свои защитные функции и фактически усиливают симптомы инфекций. И подобные изменения носят долгосрочный характер".

В течение шести недель группа добровольцев участвовала в эксперименте, в ходе которого каждую неделю время их сна уменьшалось на час.

В процессе испытуемые проходили тщательное обследование и сдавали анализы.

Всего шесть недель хронических недосыпаний привели к значительным изменениям в стволовых и прогениторных клетках.

"Под влиянием ограничения сна стволовые клетки подверглись импринтингу, или генетической трансформации", - сказал Свирски.

Попутно было обнаружено, что повреждение клеток в результате недосыпания, может быть необратимым даже после возвращения к нормальному режиму сна.