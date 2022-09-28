Недосып разрушает ДНК иммунных клеток организма
Ученые-медики провели исследование, которое касается влияния недосыпа на организм человека.
" Данное исследование позволило обнаружить биологические механизмы, которые связывают сон и иммунологическое здоровье в долгосрочной перспективе", - объясняет автор проекта Филип Свирски. "Наш эксперимент показывает, что у людей и мышей нарушение сна оказывает глубокое влияние на программирование иммунных клеток и скорость их производства, в результате чего они теряют свои защитные функции и фактически усиливают симптомы инфекций. И подобные изменения носят долгосрочный характер".
В течение шести недель группа добровольцев участвовала в эксперименте, в ходе которого каждую неделю время их сна уменьшалось на час.
В процессе испытуемые проходили тщательное обследование и сдавали анализы.
Всего шесть недель хронических недосыпаний привели к значительным изменениям в стволовых и прогениторных клетках.
"Под влиянием ограничения сна стволовые клетки подверглись импринтингу, или генетической трансформации", - сказал Свирски.
Попутно было обнаружено, что повреждение клеток в результате недосыпания, может быть необратимым даже после возвращения к нормальному режиму сна.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Der Tagesspiegel: Северный поток-1 уничтожен навсегда, как и одна ветка СП-2
Небензя заявил о планах России по новым референдумам на Украине
Криптовалютная компания взяла под защиту знаменитую скульптуру евро во Франкфурте
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело