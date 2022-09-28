Захарова заявила о созыве СБ ООН из-за повреждений «Северного потока»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках».

В среду днем в своем Telegram-канале официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Россия намеревается созвать заседание Совбеза ООН после аварий на линиях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Захарова заявила, что президент США Джо Байден должен объяснить причастен ли Вашингтон к авариям, которые произошли на газопроводах. Надо нести ответственность за свои слова - заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что в феврале Джо Байден обещал избавиться от "Северного потока-2".