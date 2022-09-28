Безработица в РФ достигла нового минимального показателя
В августе этого года уровень безработицы в Российской Федерации упал до исторического минимума в 3,8%.
Согласно данным Росстата, масштабы безработицы в стране упали и продолжают снижаться.
Главная причина — постепенный выход экономики из спада, вызванного эпидемией короновируса.
Вместе с тем Росстат опубликован статистические данные, которые свидетельствуют о сохранении тенденции к спаду в годовом выражении уровня реальных зарплат. Снижение составило 3,2%.
По последним данным средний размер заработной платы в России составляет 62,2 тысячи рублей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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