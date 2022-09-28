МИД Латвии призвал своих граждан не посещать Россию

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал литовцев не посещать территорию Российской Федерации.

28 сентября глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своём официальном пресс-релизе вслед за Соединёнными Штатами решил предостеречь своих граждан от въезда на территорию России.

Ринкевичс также заявил, что находящиеся в Российской Федерации литовцы должны как можно скорее вернуться в Латвийскую Республику, однако не смог указать точную причину, по которой необходимо столь экстренно покинуть РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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