МИД Латвии призвал своих граждан не посещать Россию

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал литовцев не посещать территорию Российской Федерации.

28 сентября глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своём официальном пресс-релизе вслед за Соединёнными Штатами решил предостеречь своих граждан от въезда на территорию России.

Ринкевичс также заявил, что находящиеся в Российской Федерации литовцы должны как можно скорее вернуться в Латвийскую Республику, однако не смог указать точную причину, по которой необходимо столь экстренно покинуть РФ.