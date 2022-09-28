Reuters: Пентагон поставит Киеву 18 РСЗО HIMARS в рамках пакета помощи на $1 млрд

Издание Reuters сообщило о подробностях нового пакета военной помощи для Украины со стороны США.

28 сентября американская газета Reuters опубликовала известия о том, что Пентагон намеревается предоставить Украине новый транш военной помощи стоимостью в один миллиард долларов. В рамках данного транша Киев получит от Вашингтона 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, 150 внедорожников, радары и средства противодействия беспилотникам.

Днём ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты приближаются к опасной черте и становятся участниками украинского конфликта, систематически поставляя оружие Украине.