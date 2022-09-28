Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок в ходе вечернего брифинга в прямом эфире.
Вечером 28 сентября глава МВД Финляндии Криста Микконен выступила на брифинге, где должна была рассказать о своём видении чрезвычайных происшествий на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Прямо во время трансляции Микконен внезапно потеряла сознание и упала на пол.
Присутствовавшие на брифинге очевидцы событий помогли привести в чувство Кристу Микконен, подняв её с земли и отвели к дежурному медику для оказания первой помощи и установления причин потери сознания политиком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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