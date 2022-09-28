ВСУ нанесли удар по колледжу в Херсоне рядом с детском площадкой
28 сентября украинские войска совершили обстрел здания политехнического колледжа в Херсоне, есть пострадавшие.
Вечером среды журналисты российского информагентства "ТАСС" со ссылкой на МЧС Херсона сообщили, что вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по корпусу политехнического колледжа в городе. По данным "ТАСС", удар украинской ракеты пришёлся по зданию, расположенному в непосредственной близости от площадки, где играли дети.
В "ТАСС" отмечают, что удар ВСУ был совершён в час-пик, когда местные жители массово возвращались с работы, что привело к наличию пострадавших, которым уже оказывается помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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ВСУ нанесли удар по колледжу в Херсоне рядом с детском площадкой
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