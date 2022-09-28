ВСУ нанесли удар по колледжу в Херсоне рядом с детском площадкой

28 сентября украинские войска совершили обстрел здания политехнического колледжа в Херсоне, есть пострадавшие.

Вечером среды журналисты российского информагентства "ТАСС" со ссылкой на МЧС Херсона сообщили, что вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по корпусу политехнического колледжа в городе. По данным "ТАСС", удар украинской ракеты пришёлся по зданию, расположенному в непосредственной близости от площадки, где играли дети.

В "ТАСС" отмечают, что удар ВСУ был совершён в час-пик, когда местные жители массово возвращались с работы, что привело к наличию пострадавших, которым уже оказывается помощь.