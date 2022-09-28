Новостной портал Kresy сообщил, что ряд немецких и польских политиков выступили за отмену или, по крайней мере, серьезное смягчение антироссийских санкций ЕС.

Так, по инициативе немецкой партии «Альтернатива для Германии» еще 26 сентября 2022 года в Бундестаге состоялась конференция. Политики и общественные деятели обсудили энергетический кризис в Европейском союзе и заключили — для стабилизации ситуации необходимо серьезное смягчение антироссийских санкций.

Депутат Бундестага Штеффен Котре и вовсе заявил, что «энергокризис в Европе самодельный». По его мнению, ответственность за рост цен несут политики, которые «гнут санкционную линию», несмотря на очевидные негативные последствия. Он подчеркнул, что энергоснабжение в Европе было ограничено искусственно и по инициативе самих европейских государств.

Лидер Конфедерации польской короны Гжегож Браун, который присутствовал на конференции в Бундестаге, в своем выступлении поддержал немецких коллег. Он также отметил, что текущий кризис «результат неправильных действий и неправильной политики, которая навязана европейскому обществу».

Браун подчеркнул, что европейские народы желают вернуться к нормальной жизни и восстановить «свои человеческие права». Однако пока санкционная политика в отношении России не закончился, Европейский союз не сможет это сделать собственными силами.