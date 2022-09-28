Жан-Пьер: Байден не обещал уничтожить «Северный поток»

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что президент США Джо Байден не обещал не уничтожить «Северный поток», а лишь не допустить его запуск.

28 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга решила оправдать слова Байдена касательно намерений по уничтожению магистрального газопровода «Северный поток», заявив о том, что американский лидер имел ввиду не полное уничтожение, а невозможность введения его в эксплуатацию.

В то время как Белый дом выступает с комментариями к громким заявлениям Байдена, новостное агентство РИА, со ссылкой на сервис Flightradar24, сообщило, что над местом утечки газа в Балтийском море неоднократно на протяжении нескольких часов барражировали военные вертолеты США .