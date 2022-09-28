Жан-Пьер: Байден не обещал уничтожить «Северный поток»
Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что президент США Джо Байден не обещал не уничтожить «Северный поток», а лишь не допустить его запуск.
28 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга решила оправдать слова Байдена касательно намерений по уничтожению магистрального газопровода «Северный поток», заявив о том, что американский лидер имел ввиду не полное уничтожение, а невозможность введения его в эксплуатацию.
В то время как Белый дом выступает с комментариями к громким заявлениям Байдена, новостное агентство РИА, со ссылкой на сервис Flightradar24, сообщило, что над местом утечки газа в Балтийском море неоднократно на протяжении нескольких часов барражировали военные вертолеты США .
Опубликовано: Диана Мудреченко
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