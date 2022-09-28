Самолёт с главами ДНР, Херсона и Запорожья приземлился в Москве
Вечером 28 сентября лидеры Донецкой Народной республики, Херсонской и Запорожской области прилетели в Москву на самолёте.
В среду вечером заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Москве приземлился самолёт, на борту которого находились лидер ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, глава администрации Запорожья Евгений Балицкий и возглавляющий правительство ДНР Денис Пушилин.
Ожидается, что лидеры всех трёх регионов проведут рабочую встречу с Владимиром Путиным по итогам референдумов, попросив его о присоединении Донбасса, Херсонщины и Запорожской области к составу России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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