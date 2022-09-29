Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Самолёт с главами Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей приземлился в Москве.
28 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале поделился со своей аудиторией новостью о том, что самолёт на борту которого находились руководители Народных Республик, а также освобождённых территорий Украины приземлился в Москве.
Стремоусов отметил, что спустя почти девять лет ожидания это «уже история, но со счастливым концом», ведь целью визита глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является подписание документов о присоединение регионов к составу России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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