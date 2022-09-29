В Чехии начались многотысячные протесты против членства страны в НАТО и Евросоюзе

28 сентября десятки тысяч людей вышли на улицы Праги, протестуя против роста цен на энергоносители, а также против членства страны в НАТО и Евросоюзе.

Демонстрация была организована ультраправыми партиями и группой «Чехия прежде всего!», которая призывает к военному нейтралитету страны.

Протестующие размахивали чешскими флагами и держали транспаранты, на которых было написано «Конец комедии».

Участники протестов считают, что нынешнее правительство служит Брюсселю, США и НАТО, а не самой Чехии, не считается с интересами ее граждан.

Спикеры от организаторов протестов заявили, что правительство должно обеспечивать безопасность и экономический рост, но не справляется ни с одной из этих задач.

В других городах страны также собирались люди, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию чешских протестов.

Чешское правительство поддержало санкции против России. Выступая во время протестной акции, декан Пражского университета экономики и бизнеса Мирослав Шевчик призвал к отмене санкций.

Между тем действующее правительство оказало помощь организациям и ограничило цены на электроэнергию для домохозяйств.