В Чехии начались многотысячные протесты против членства страны в НАТО и Евросоюзе
28 сентября десятки тысяч людей вышли на улицы Праги, протестуя против роста цен на энергоносители, а также против членства страны в НАТО и Евросоюзе.
Демонстрация была организована ультраправыми партиями и группой «Чехия прежде всего!», которая призывает к военному нейтралитету страны.
Протестующие размахивали чешскими флагами и держали транспаранты, на которых было написано «Конец комедии».
Участники протестов считают, что нынешнее правительство служит Брюсселю, США и НАТО, а не самой Чехии, не считается с интересами ее граждан.
Спикеры от организаторов протестов заявили, что правительство должно обеспечивать безопасность и экономический рост, но не справляется ни с одной из этих задач.
В других городах страны также собирались люди, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию чешских протестов.
Чешское правительство поддержало санкции против России. Выступая во время протестной акции, декан Пражского университета экономики и бизнеса Мирослав Шевчик призвал к отмене санкций.
Между тем действующее правительство оказало помощь организациям и ограничило цены на электроэнергию для домохозяйств.
Опубликовано: Светлана Репина
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