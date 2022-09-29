Плевок от сглаза: почему на Руси слюна считалась волшебной, и от чего она защищала
Традиция плевать через левое плечо идет из глубокой древности. Наши предки считали слюну оберегом и приписывали ей магические свойства.
В старину плевком хотели обезопасить себя от нечисти, которая по поверью пряталась за левым плечом человека.
Считали, что слюна обладает магическими свойствами - чтобы помыть руки после туалета, часто просто плевали в ладони.
Таким же образом вызывали богатый урожай - стоило только поплевать на руки, и можно было ожидать хорошей пшеницы.
А если хотели хорошего урожая подсолнухов, то нужно было накануне Рождества есть много семечек, а шелуху от них сплевывать на пол.
Также наши предки считали, что слюной можно разрушить колдовские чары.
Чтобы отобрать у колдуна на время злую силу, нужно было выбрать момент и плюнуть ему в лицо.
Также люди плевались и после встречи со священнослужителями, особенно монахами, которые носили черную одежду, ассоциировавшуюся со злом.
Слюной часто пользовались и для лечения разных заболеваний. Например, чтобы вылечить младенца, его мать должна была "сбросить" болезнь на собаку, плюнув на нее три раза.
При помощи слюны лечили кожные заболевания, раны, язвы и даже эпилепсию. А уж ячмени на глазах и подавно!
Современные медики утверждают, что такое лечение не лишено оснований, и наши предки интуитивно понимали, что делали.
Человеческая слюна содержит не меньше 72 видов бактерий, болеутоляющее вещество - опиорфин, который часто сравнивают с морфином, и способна влиять на местный иммунитет, удаляя остатки пищи и блокируя патогенную микрофлору во рту.
Кроме того, она содержит фтор и кальций, которые укрепляют зубную эмаль. А также протромбины и тромбопластины, которые ускоряют свертываемость крови.
Ученые утверждают, что в мужской слюне определяются следы гормона тестостерона, в результате чего во время поцелуев женщины испытывают влечение к своим партнерам.
Опубликовано: Наталья Павлова
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