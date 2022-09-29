Европейские производители лекарств могут прекратить производство некоторых препаратов из-за дорогой электроэнергии

Европейская группа по производству непатентованных лекарственных средств направила письмо министрам здравоохранения и энергетики государств Евросоюза.

В документе сказано, что для некоторых европейских фармацевтических заводов электроэнергия подорожала в 10 раз, а сырье – на 50-160%.

Авторы открытого письма требуют освободить фармацевтическую сферу от мер Евросоюза, связанных с сокращением расходования электроэнергии.

Они также предлагают включить лекарственную промышленность в список смягчений и государственной помощи.

Элизабет Стампа, исполнительный директор испанской Medichem SA говорит, что компания может прекратить выпуск 3-5 продуктов из-за дорогой электроэнергии.

Глава компании «Лекарства для Европы» Адриан Ван Ден Ховен отмечает, что повышенные расходы на электроэнергию съедают всю маржу фармацевтических компаний, тем более, что в Европе действует система фиксированных цен на лекарства.

Существенно удорожание электроэнергии негативно сказывается на плане Европы по увеличению местного производства лекарств.

Такое решение было принято, когда во время пандемии коронавируса выявилась сильная зависимость Европы от зарубежных производителей лекарств.