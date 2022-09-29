Лидер боснийских сербов похвастался, что может встретиться с Путиным, когда захочет

Глава боснийских сербов Милорад Додик похвалил политику, проводимую президентом на Балканах, а заодно раскритиковал действия Запада.

Додик сказал, что он один из немногих европейских политиков, кто может встретиться с Владимиром Путиным в любой момент, когда захочет.

Встречи Додика и Путина состоялись в июне нынешнего года, а также в начале сентября.

Додик представляет сербов в трехстороннем боснийском правительстве вместе с представителями Боснии и Хорватии.

Поддержка России особенно важна для Додика сейчас, в преддверии выборов, поскольку на это положительно реагирует пророссийский электорат боснийских сербов.

Милорад Додик проводит политику отделения половины Боснии, которую контролируют сербы, от федерации Боснии и Хорватии. Он также пропагандирует присоединение к Сербии.

На недавнем митинге он в очередной раз заявил, что Босния и Герцеговина – место, которое подавляет сербов, и им не следует там оставаться.

Он подчеркнул, что Европа сейчас в беде, Америка теряет силу, создается новый мир. По его словам, для этого мира важно, чтобы в Сербской Республике был Додик, который сможет в любой момент позвонить Путину.