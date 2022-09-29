В Кремле назвали заявления об атаке России на «Северный поток» «предсказуемо глупыми»

В Кремле отвергают обвинения в адрес России по поводу атаки на газопровод «Северный поток», которая привела к утечке газа в трех ветках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления «глупыми», а также указал на необходимость тщательного расследования инцидента.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в свое время выступали против строительства трубопроводов, а их компании получили значительную прибыль, поставляя газ европейским потребителям.

Песков уточнил, что американские поставщики сжиженного природного газа нарастили свои поставки в Европу, и они хотят получать высокие прибыли в дальнейшем.

Песков сказал, что обвинения в адрес России были предсказуемы. Он сказал, что газ очень дорогой, и сейчас он просто улетает в воздух, что невыгодно российской стороне.

По его словам, масштабы повреждений пока неясны, и сроки ремонта установить невозможно.

Вместе с тем в России не исключают, что утечки стали результатом саботажа, но призывают не предъявлять никаких претензий до завершения расследования.

По информации оператора магистрали Nord Stream AG, три из четырех морских веток газопровода получили беспрецедентные повреждения в один день.