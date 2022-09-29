Норвегия усиливает меры безопасности на энергетических объектах из-за утечек на «Северном потоке» и странных беспилотников

После повреждения трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море, причиной которых мог быть саботаж, Норвегия решила усилить меры безопасности на своих энергетических объектах.

Несмотря на значительные масштабы и эффект неожиданности, утечки в «Северном потоке» не оказали влияния на энергоснабжение Европы, поскольку магистрали не работали.

Однако с Норвегией, которая является крупным поставщиком энергоносителей, ситуация совершенно иная.

После сокращения поставок российского газа именно Норвегия стала основным поставщиком газа в Европу.

От этой страны к европейским странам проложено множество трубопроводов, которые сейчас работают на полную мощность.

Ожидается, что экспорт газа из Норвегии в это году может достичь 122 млрд кубометров. Россия раньше поставляла в Евросоюз 150 млрд кубометров.

Норвежская полиция приняла меры по защите магистралей от нападений. Подробности об этих мерах не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее норвежский энергетический гигант Equinor сообщил, что вблизи некоторых объектов летали неопознанные беспилотники.