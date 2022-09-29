Страны Евросоюза поспорили по поводу ограничений цен на газ
Между странами Евросоюза возникли разногласия по поводу ограничения цен на газ. Одни государства считают эту меру необходимой, другие выступают против.
К введению ограничений призывают Бельгия, Франция и еще 13 стран ЕС. Против выступают Германия и некоторые другие государства.
Европейская комиссия представила анализ ситуаций в случае введения таких ограничений. Они озвучены на встрече представителей всех стран ЕС.
Во Франции, Италии, Польше, Испании и еще 11 странах считают, что Еврокомиссия должна предложить максимальную цену для оптовых сделок с газом.
Предполагается, что это будет способствовать сдерживанию роста цен. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетен предложил ввести гибкий ценовой коридор.
Однако в Нидерландах, Германии, Дании считают, что такое ограничение помешает сдерживанию энергетического кризиса в Европе.
Представитель одной из стран Евросоюза заявил, что ограничение цен на газ не является правильной мерой, а государствам следует сделать акцент на энергосбережение.
Таким образом, 15 стран, выступающих за ограничение, не могут собрать необходимого большинства голосов.
В случае, если Еврокомиссия предложит предельную цену на газ, между членами Евросоюза может возникнуть конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина
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