Страны Евросоюза поспорили по поводу ограничений цен на газ

Между странами Евросоюза возникли разногласия по поводу ограничения цен на газ. Одни государства считают эту меру необходимой, другие выступают против.

К введению ограничений призывают Бельгия, Франция и еще 13 стран ЕС. Против выступают Германия и некоторые другие государства.

Европейская комиссия представила анализ ситуаций в случае введения таких ограничений. Они озвучены на встрече представителей всех стран ЕС.

Во Франции, Италии, Польше, Испании и еще 11 странах считают, что Еврокомиссия должна предложить максимальную цену для оптовых сделок с газом.

Предполагается, что это будет способствовать сдерживанию роста цен. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетен предложил ввести гибкий ценовой коридор.

Однако в Нидерландах, Германии, Дании считают, что такое ограничение помешает сдерживанию энергетического кризиса в Европе.

Представитель одной из стран Евросоюза заявил, что ограничение цен на газ не является правильной мерой, а государствам следует сделать акцент на энергосбережение.

Таким образом, 15 стран, выступающих за ограничение, не могут собрать необходимого большинства голосов.

В случае, если Еврокомиссия предложит предельную цену на газ, между членами Евросоюза может возникнуть конфликт.