В ЛНР рассчитывают войти в состав Российской Федерации в качестве отдельной республики

Представитель ЛНР в Москве рассказал, что регион может войти в состав России в качестве отдельной республики.

Родион Мирошник, представитель ЛНР в Москве, рассказал, что регион может войти в состав Российской Федерации в качестве отдельной республики.

"Я думаю, что мы будем приняты в состав России на правах отдельной республики", — заявил Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что в таком случае республика получит "автономные права", которые будут прописаны в законе.