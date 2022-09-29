В ЛНР рассчитывают войти в состав Российской Федерации в качестве отдельной республики
Представитель ЛНР в Москве рассказал, что регион может войти в состав России в качестве отдельной республики.
Родион Мирошник, представитель ЛНР в Москве, рассказал, что регион может войти в состав Российской Федерации в качестве отдельной республики.
"Я думаю, что мы будем приняты в состав России на правах отдельной республики", — заявил Мирошник.
Представитель ЛНР подчеркнул, что в таком случае республика получит "автономные права", которые будут прописаны в законе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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