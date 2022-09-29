Минобороны Казахстана опровергло слухи о поставках вооружений в Россию

В военном ведомстве Казахстана заявили, что слухи о поставках военной техники в Россию, не соответствуют действительности.

Министерство обороны Казахстана прокомментировало слухи о поставках вооружений в Россию.

"Слухи не соответствуют действительности. Казахстан не отправлял технику в Россию", — пояснили в оборонном ведомстве.

В социальных сетях появилось видео, в котором показана колонна бронетехники, якобы идущая из Казахстана в Россию. Авторы публикации сообщают, что об этом тайно договорились президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Минобороны Казахстана подчеркнуло, что все перемещения техники проходят в рамках совместных учений ОДКБ "Взаимодействие 2022", "Поиск 2022" и "Эшелон-2022".