Береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газу на «Северных потоках»

Четвёртая утечка газа на «Северных потоках» была обнаружена в исключительной экономической зоне Швеции сотрудниками береговой охраны.

29 сентября официальный представитель береговой охраны Швеции Дженни Ларссон в пресс-релизе сообщил представителям СМИ о том, что в исключительной экономической зоне Швеции была обнаружена четвёртая утечка газа на «Северных потоках».

Ларссон уточнил, что обнаружение четвёртого места повреждения магистрального газопровода «Северный поток» произошло ещё во вторник, 27 сентября 2022 года, но о данном инциденте шведская сторона решила сообщить лишь сегодня.