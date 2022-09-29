Береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газу на «Северных потоках»
Четвёртая утечка газа на «Северных потоках» была обнаружена в исключительной экономической зоне Швеции сотрудниками береговой охраны.
29 сентября официальный представитель береговой охраны Швеции Дженни Ларссон в пресс-релизе сообщил представителям СМИ о том, что в исключительной экономической зоне Швеции была обнаружена четвёртая утечка газа на «Северных потоках».
Ларссон уточнил, что обнаружение четвёртого места повреждения магистрального газопровода «Северный поток» произошло ещё во вторник, 27 сентября 2022 года, но о данном инциденте шведская сторона решила сообщить лишь сегодня.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
30 человек погибли после обстрела колонны беженцев украинскими войсками
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, погибли 30 человек
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ