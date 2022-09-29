Бондарчук пришёл на премьеру картины Сердце пармы без Андреевой после информации о её романе с Ургантом

Режисёр Фёдор Бондарчук прибыл на премьерный показ фильма "Сердце пармы" без жены Паулины Адреевой после того, как появились сведения о романе актрисы с шоуменом Иваном Ургантом.

Известный российский режиссер и актёр Федор Бондарчук пришёл на премьерном показе картины "Сердце Пармы". Он появился на публике без своей жены Паулины Андреевой.

Показ фильма был приурочен к трагической смерти актера и режиссёра Сергея Пускепалиса.

На мероприятие Бондарчук прибыл без собственной супруги. Примечательно, что совсем недавно до этого события в Сети появилась информация, что Андреева закрутила роман с известный в России телеведущим и актёром Иваном Ургантом.

По данным издания "Woman.ru", звёздные супруги не в ссоре. Дело в том, что молодая жена режиссёра занята личными проектами и уходом за сыном, родившимся в марте прошлого года.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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