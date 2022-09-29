Родион Мирошник: в результате обстрела со стороны ВСУ колонны беженцев погибло 30 человек
Власти ЛНР сообщают, что в результате артиллерийского обстрела колонны беженцев под Харьковом погибло 30 человек.
Чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщил о том, что украинская армия нанесла удары по колоне с беженцами под Харьковом. По предварительным данным погибло около 30 человек. Информация уточняется.
Ранее сообщалось о нанесении артиллерийских ударов со стороны ВСУ по жилым домам в Херсоне, в результате которых пострадало 6 человек.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
30 человек погибли после обстрела колонны беженцев украинскими войсками
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, погибли 30 человек
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ