Родион Мирошник: в результате обстрела со стороны ВСУ колонны беженцев погибло 30 человек

Власти ЛНР сообщают, что в результате артиллерийского обстрела колонны беженцев под Харьковом погибло 30 человек.

Чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщил о том, что украинская армия нанесла удары по колоне с беженцами под Харьковом. По предварительным данным погибло около 30 человек. Информация уточняется.

Ранее сообщалось о нанесении артиллерийских ударов со стороны ВСУ по жилым домам в Херсоне, в результате которых пострадало 6 человек.