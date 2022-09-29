Украинские войска обстреляли колонну с мирными жителями на территории Харьковской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по колонне мирных жителей, которые в качестве беженцев покидали Харьковскую область.

Всего после обстрела со стороны мирных националистов погибли около тридцати украинских беженцев.

При этом, отмечает российский источник РИА Новости, из-за нескончаемых обстрелов тела погибших вывезти невозможно."

"Около 30 человек погибли, по предварительным данным, при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области, экстренные службы не могут вывезти тела из-за украинских обстрелов, сказал РИА Новости Мирошник", - передает РИА.