Посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что не менее 30 беженцев скончались недалеко от Харькова от обстрела со стороны украинских военных.

29 сентября посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник публично заявил, что сегодня вооружённые силы Украины обстреляли колонну беженцев, которая эвакуировались в Белгородскую область России из Харьковской области Украины. При обстреле на месте погибло не менее 30 беженцев, утверждает Мирошник.

По словам Родиона Мирошника, медикам трудно оказать помощь пострадавшим и забрать тела погибших, поскольку ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты в Харьковщине.