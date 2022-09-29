Мирошник: около 30 беженцев в Харьковской области погибли от обстрела ВСУ

Посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что не менее 30 беженцев скончались недалеко от Харькова от обстрела со стороны украинских военных.

29 сентября посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник публично заявил, что сегодня вооружённые силы Украины обстреляли колонну беженцев, которая эвакуировались в Белгородскую область России из Харьковской области Украины. При обстреле на месте погибло не менее 30 беженцев, утверждает Мирошник.

По словам Родиона Мирошника, медикам трудно оказать помощь пострадавшим и забрать тела погибших, поскольку ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты в Харьковщине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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